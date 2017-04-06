На ремонті будинку культури на Миколаївщині привласнили 150 тис. грн

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Миколаївщині завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння бюджетними коштами керівником підрядної організації під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі палацу культури в смт Воскресенське Вітовського району. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Так, під час слідства встановлено, що наприкінці 2016 року підрядник, зловживаючи службовим становищем, в акти приймання виконаних робіт вніс недостовірні дані щодо обсягів здійснених робіт по капітальному ремонту покрівлі, тоді як фактично роботи не були завершені в повному обсязі. Згідно з висновком судово-економічної експертизи, внаслідок зловживань службової особи завдано збитків бюджету на суму понад 150 тис. грн.

Дії злочинця кваліфіковані за ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, а також повторно). За вчинене керівнику підрядної організації загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Також у рамках кримінального провадження прокуратурою заявлено до суду позов про відшкодування збитків, заподіяних протиправною діяльністю.

Нагадаємо, під час проведення оперативних заходів ГУ ДФС у Миколаївській області спільно з прокуратурою Миколаївської області виявлено факт шахрайських дій з боку службових осіб одного з приватних підприємств, які заволоділи бюджетними коштами, виділеними на закупівлю для потреб Южноукраїнської атомної електростанції електричного обладнання відомої швейцарської фірми, офіційний представник якої знаходиться в Україні.

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