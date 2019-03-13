На ракете "Союз-ФГ" перед стартом заменили датчик украинского производства

Согласно сообщению, во вторник, 12 марта, в ходе комплексных проверок ракеты-носителя было обнаружено замечание к одному из приборов системы управления ракеты "Союз-ФГ" производства украинской компании "Хартрон". Прибор был оперативно заменен на аналогичный, взятый из запасного комплекта на космодроме Байконур.

Как утверждают в издании, замечание не было критическим и, возможно, этот прибор менять и не надо было, но такое решение приняла комиссия в связи с тем, что запуск пилотируемый и нужно гарантировать 100% безопасность экипажа. Стоит отметить, что при проверках ракеты регулярно выявляются мелкие замечания.

Согласно процедуре, датчик проверят дополнительно и, если с ним все в порядке, вернут на дальнейшее хранение в запасной комплект.

Напомним, на ракете "Союз-ФГ" используется аналоговая украинская система управления. Однако, после завершения запусков оставшихся на Байконуре ракет-носителей "Союз-ФГ" пилотируемые пуски будут переведены на ракеты "Союз-2.1а" с полностью российской системой управления.

Отметим также, что старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" запланирован на 14 марта с первой стартовой площадки космодрома Байконур. На этом корабле на Международную космическую станцию отправится новый экипаж - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. Тогда экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения.

Ранее УНН сообщал, что космический корабль многоразового использования Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).