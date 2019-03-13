На ракеті "Союз-ФГ" перед стартом замінили датчик українського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На ракеті "Союз-ФГ", яка 14 березня вирушить з новою експедицією до Міжнародної космічної станції (МКС), замінили один з датчиків системи управління українського виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Згідно з повідомленням, у вівторок, 12 березня, під час комплексних перевірок ракети-носія було виявлено зауваження до одного з приладів системи управління ракети "Союз-ФГ" виробництва української компанії "Хартрон". Прилад був оперативно замінений на аналогічний, взятий з запасного комплекту на космодромі Байконур.
Як стверджують у виданні, зауваження не було критичним і, можливо, цей прилад міняти і не треба було, але таке рішення прийняла комісія у зв'язку з тим, що запуск пілотований і потрібно гарантувати 100% безпеку екіпажу. Варто зазначити, що під час перевірок ракети регулярно виявляються дрібні зауваження.
Згідно з процедурою, датчик перевірять додатково і, якщо з ним все в порядку, повернуть на подальше зберігання в запасний комплект.
Нагадаємо, на ракеті "Союз-ФГ" використовується аналогова українська система управління. Однак, після завершення запусків залишилися на Байконурі ракет-носіїв "Союз-ФГ" пілотовані пуски будуть переведені на ракети "Союз-2.1а" з повністю російською системою управління.
Відзначимо також, що старт ракети "Союз-ФГ" з пілотованим кораблем "Союз МС-12" заплановано на 14 березня з першого стартового майданчика космодрому Байконур. На цьому кораблі на Міжнародну космічну станцію відправиться новий екіпаж - космонавт Роскосмосу Олексій Овчінін, а також астронавти NASA Нік Хейг і Христина Кох. Овчінін і Хейг повинні були прибути на станцію ще в жовтні 2018 року, проте не змогли цього зробити через аварію ракети-носія "Союз-ФГ" 11 жовтня. Тоді екіпаж не постраждав, оскільки штатно спрацювала система аварійного порятунку.
Раніше УНН повідомляв, що космічний корабель багаторазового використання Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).