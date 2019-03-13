На ракеті "Союз-ФГ" перед стартом замінили датчик українського виробництва

КИЇВ. 13 березня. УНН. На ракеті "Союз-ФГ", яка 14 березня вирушить з новою експедицією до Міжнародної космічної станції (МКС), замінили один з датчиків системи управління українського виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.