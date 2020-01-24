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На пункте пропуска "Гоптовка" задержали инспектора таможенного поста на взятке

Киев • УНН

 • 16475 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. На вымогательстве и получении неправомерной выгоды задержан один из инспекторов отдела таможенного оформления "Гоптовка" таможенного поста "Центральный", передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

На пункте пропуска "Гоптовка" задержали инспектора таможенного поста на взятке

Как сообщили в пресс-службе, гражданин Украины, который неоднократно пересекал государственную границу с продуктами питания, конфетами и консервами на пункте пропуска "Гоптовка", обратился в правоохранительные органы с заявлением о систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды сотрудниками таможенного поста.

Во время досудебного расследования установлено, что во время очередного пересечения государственной границы указанным гражданином инспектор таможенного поста требовал у последнего за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу денежные средства в размере 4 тыс. грн, которые в дальнейшем и получил, сообщили в прокуратуре.

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По данным пресс-службы, инспектор таможенного поста был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время личного обыска инспектора обнаружены и изъяты денежные средства, которые были получены в последнее от гражданина Украины, и другие денежные средства на общую сумму более 7 тыс. грн.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Санкция ч.3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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