На пункті пропуску “Гоптівка” затримали інспектора митного поста на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На вимаганні та отриманні неправомірної вигоди затримано одного з інспекторів відділу митного оформлення “Гоптівка” митного поста “Центральний”, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
Як повідомили у пресслужбі, громадянин України, який неодноразово перетинав державний кордон з продуктами харчування, цукерками та консервами на пункті пропуску “Гоптівка”, звернувся до правоохоронних органів із заявою про систематичне вимагання та отримання неправомірної вигоди працівниками митного посту.
Під час досудового розслідування встановлено, що під час чергового перетину державного кордону вказаним громадянином інспектор митного поста вимагав у останнього за безперешкодне переміщення товарів через митний кордон грошові кошти у розмірі 4 тис. грн, які у подальшому й отримав, повідомили у прокуратурі.
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За даними пресслужби, інспектор митного поста був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.
Під час особистого обшуку інспектора виявлено та вилучено грошові кошти, які були одержані останнім від громадянина України, та інші грошові кошти загальною сумою понад 7 тис. грн.
Затриманому повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.
Санкція ч.3 ст. 368 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.