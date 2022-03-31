На провайдеров накладывают санкции за отказ блокировать российскую пропаганду
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В отношении интернет-провайдеров начали применять санкции за отказ блокировать российскую пропаганду, в частности, двоих уже исключили из профильного реестра, сообщили в Госспецсвязи, пишет УНН.
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"Интернет-провайдеров, которые отказываются блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Далее компании ждут более серьезные санкции", - указали в Госспецсвязи.
Детали
В частности, как указано, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, "приняла решение об исключении ООО "НЕТАСІСТ" и ООО "НЕТАССІСТ" из реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций".
Причина - невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), который действует при Госспецсвязи, во время военного положения. В частности, касающихся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокирования вражеских доменов в Украине.
Далее, указывают в Госспецвязи, будет принято решение о том, что делать с нарушителями. Это могут быть:
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- установление временных особенностей маршрутизации трафика, в соответствии с этим решением,
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- аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом,
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- аннулирование лицензий на пользование радиочастотным ресурсом,
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- исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.
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В ведомстве подчеркнули, что в условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и/или услуг обязаны безотлагательно принимать меры для выполнения поручений НЦУ. Последнее предоставило ряд распоряжений по сведению на нет деятельности пропутинской пропагандистской машины и уничтожению информационного нашествия со стороны рф, отметили в Госспецсвязи.