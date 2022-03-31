На провайдерів накладають санкції за відмову блокувати російську пропаганду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Щодо інтернет-провайдерів почали застосовувати санкції за відмову блокувати російську пропаганду, зокрема, двох вже виключили з профільного реєстру, повідомили у Держспецзв'язку, пише УНН.
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"Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Далі на компанії чекає вжиття більш серйозних санкцій", - вказали у Держспецзв'язку.
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Зокрема, як вказано, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, "ухвалила рішення про виключення ТОВ "НЕТАСІСТ" та ТОВ "НЕТАССІСТ" із Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій".
Причина - невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), який діє при Держспецзв’язку, під час воєнного стану. Зокрема тих, що стосуються безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в Україні.
Далі, вказують у Держспецв'язку, буде ухвалене рішення про те, що робити з порушниками. Це можуть бути:
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- встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка, відповідно до цього рішення,
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- анулювання дозволів на користування номерним ресурсом,
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- анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом,
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- виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.
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У відомстві підкреслили, що в умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ. Останнє надало низку розпоряджень щодо зведення нанівець діяльності пропутінської пропагандистської машини та знищення інформаційної навали з боку рф, зазначили у Держспецзв'язку.