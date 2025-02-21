На протяжении десятилетий россия для Порошенко была другом и партнером - эксперт

ukenru
Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
12:05 • 3571 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
11:50 • 10270 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
10:57 • 27752 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
10:43 • 42236 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
10:20 • 53512 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
10:19 • 92417 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
09:19 • 90825 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
08:35 • 44469 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 115707 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 135347 просмотра

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обнаружена угроза ракетного удара с юга - ПС

Обнаружена угроза ракетного удара с юга - ПС

21 февраля, 02:32 • 129067 просмотра
Украина может получить новый транш МВФ: стартовали важные переговоры

Украина может получить новый транш МВФ: стартовали важные переговоры

21 февраля, 04:26 • 129855 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

07:29 • 125254 просмотра
Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

07:32 • 63398 просмотра
В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

07:53 • 82470 просмотра
публикации
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

10:38 • 47041 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

10:19 • 92374 просмотра
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

20 февраля, 13:25 • 205277 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 184934 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 182010 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

11:06 • 16250 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

07:29 • 125254 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 115392 просмотра
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

20 февраля, 15:26 • 116245 просмотра
Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

20 февраля, 14:50 • 117277 просмотра
Актуальное
На протяжении десятилетий россия для Порошенко была другом и партнером - эксперт

На протяжении десятилетий россия для Порошенко была другом и партнером - эксперт

Киев  •  УНН

 • 6564 просмотра

Read in English

Политолог привел доказательства длительной пророссийской позиции Порошенко. Эксперт напомнил о заявлениях политика о «стратегическом партнерстве» с рф и его бизнес-связях со страной-агрессором.

Эксперты назвали последние заявления Петра Порошенко и его окружения такими, что расшатывают государство и звучат в унисон с кремлевскими пропагандистами. Это неудивительно, ведь все время для него россия была другом и партнером, - пишет политолог Петр Олещук, напоминая наиболее резонансные заявления Порошенко касательно россии.

"У Порошенко разослали методички, в которых рекомендуется максимально расшатывать ситуацию вокруг международных отношений Украины, "мочить" власть, и в целом создать информационный фон, где "чем хуже стране, тем лучше подсанкционному политику и олигарху". Несмотря на притворный патриотизм Порошенко, его заявления повторяют тезисы путинских пропагандистов типа Шария. И это неудивительно. Если проанализировать его позицию на протяжении десятилетий, все это время россия у Петра Алексеевича была, дословно, другом и партнером", - пишет Олещук.

Он приводит слова Порошенко 2009 года, когда он возглавлял министерство иностранных дел Украины образца 2009 года: 

"российская федерация является для Украины самым большим и самым важным стратегическим партнером".

Image

Эксперт отмечает, что это была многолетняя позиция политика. Потому что еще раньше, в 2006 году, Порошенко не стесняясь публично называл россию стратегическим партнером, с которым Украина обречена дружить".

Image

"Может война все изменила? И Порошенко отказался от своих слов? Нет. Он горячо пожимал руку и обнимал путина, поздравляя того "с днем солидарности трудящихся", пока уничтожали наши военные подразделения на Донбассе. Порошенко работал с россией и на россию все время войны разными путями: через медведчука; самостоятельно напрямую; роднился с российскими элитами через сыновей, которые сейчас уклоняются от ВСУ. Именно Порошенко уплатил миллионы налогов на войско оккупантов, которое сегодня уничтожает украинские города", - отмечает эксперт.

Image

Олещук резюмирует, что когда сейчас Порошенко говорит, что россия уже 11 лет и задолго до того являлась врагом Украины, надо понимать, что почти всю его жизнь россия была хорошим бизнес-партнером и большой кормушкой самого Порошенко. В то же время на все, что делал Порошенко на посту Президента надо смотреть через призму его зависимости от россии.

Как известно, в отношении Порошенко, который подозревается в государственной измене, были применены санкции за сотрудничество с рф во время войны и вред национальным интересам.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы