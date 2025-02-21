На протяжении десятилетий россия для Порошенко была другом и партнером - эксперт

Эксперты назвали последние заявления Петра Порошенко и его окружения такими, что расшатывают государство и звучат в унисон с кремлевскими пропагандистами. Это неудивительно, ведь все время для него россия была другом и партнером, - пишет политолог Петр Олещук, напоминая наиболее резонансные заявления Порошенко касательно россии.

"У Порошенко разослали методички, в которых рекомендуется максимально расшатывать ситуацию вокруг международных отношений Украины, "мочить" власть, и в целом создать информационный фон, где "чем хуже стране, тем лучше подсанкционному политику и олигарху". Несмотря на притворный патриотизм Порошенко, его заявления повторяют тезисы путинских пропагандистов типа Шария. И это неудивительно. Если проанализировать его позицию на протяжении десятилетий, все это время россия у Петра Алексеевича была, дословно, другом и партнером", - пишет Олещук.

Он приводит слова Порошенко 2009 года, когда он возглавлял министерство иностранных дел Украины образца 2009 года:

"российская федерация является для Украины самым большим и самым важным стратегическим партнером".

Эксперт отмечает, что это была многолетняя позиция политика. Потому что еще раньше, в 2006 году, Порошенко не стесняясь публично называл россию стратегическим партнером, с которым Украина обречена дружить".

"Может война все изменила? И Порошенко отказался от своих слов? Нет. Он горячо пожимал руку и обнимал путина, поздравляя того "с днем солидарности трудящихся", пока уничтожали наши военные подразделения на Донбассе. Порошенко работал с россией и на россию все время войны разными путями: через медведчука; самостоятельно напрямую; роднился с российскими элитами через сыновей, которые сейчас уклоняются от ВСУ. Именно Порошенко уплатил миллионы налогов на войско оккупантов, которое сегодня уничтожает украинские города", - отмечает эксперт.

Олещук резюмирует, что когда сейчас Порошенко говорит, что россия уже 11 лет и задолго до того являлась врагом Украины, надо понимать, что почти всю его жизнь россия была хорошим бизнес-партнером и большой кормушкой самого Порошенко. В то же время на все, что делал Порошенко на посту Президента надо смотреть через призму его зависимости от россии.

Как известно, в отношении Порошенко, который подозревается в государственной измене, были применены санкции за сотрудничество с рф во время войны и вред национальным интересам.