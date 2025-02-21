Впродовж десятиліть росія для Порошенка була другом і партнером - експерт

Експерти назвали останні заяви Петра Порошенка та його оточення такими, що розхитують державу та звучать в унісон з кремлівськими пропагандистами. Це не дивно, адже весь час для нього росія була другом та партнером, - пише політолог Петро Олещук, нагадуючи найбільш резонансні заяви Порошенка щодо росії.

У Порошенка розіслали методички, в яких рекомендується максимально розхитувати ситуацію навколо міжнародних відносин України, "мочити" владу, і в цілому створити інформаційний фон, де "чим гірше країні, тим краще підсанкційному політику та олігарху". Незважаючи на вдаваний патріотизм Порошенка, його заяви повторюють тези путінських пропагандистів типу Шарія. І це не дивно. Якщо проаналізувати його позицію впродовж десятиліть, весь цей час росія в Петра Олексійовича була, дослівно, другом та партнером - пише Олещук.

Він наводить слова Порошенка 2009 року, коли він очолював міністерство закордонних справ України зразка 2009 року:

"российская федерация является для Украины самым большим и самым важным стратегическим партнером".

Експерт наголошує, що це була багаторічна позиція політика. Бо ще раніше, в 2006 році, Порошенко не соромлячись публічно називав росію стратегічним партнером, з яким Україна приречена дружити".

"Може війна все змінила? І Порошенко відмовився від своїх слів? Ні. Він палко тиснув руку і обіймав путіна, вітаючи того "з дньом солідарності трудящіхся", поки знищували наші військові підрозділи на Донбасі. Порошенко працював з росією і на росію весь час війни різними шляхами: через медведчука; самостійно напряму; родичався з російськими елітами через синів, які зараз ухиляються від ЗСУ. Саме Порошенко сплатив мільйони податків на військо окупантів, яке сьогодні нищить українські міста", - зазначає експерт.

Олещук резюмує, що коли зараз Порошенко каже, що росія уже 11 років і задовго до того є ворогом України, треба розуміти, що майже все його життя росія була гарним бізнес-партнером та великою годівницею самого Порошенка. Натомість, на все, що робив Порошенко на посаді Президента треба дивитися через призму його залежності від росії.

Як відомо, стосовно Порошенка, який підозрюється в державній зраді, були застосовані санкції за співпрацю з рф під час війни та шкоду національним інтересам.