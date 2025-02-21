Впродовж десятиліть росія для Порошенка була другом і партнером - експерт

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 9902 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 44497 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127194 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186003 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149902 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140567 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118331 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108435 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103056 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145396 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 73321 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 26979 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 61939 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 76559 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 70680 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145401 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144364 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278054 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306843 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242653 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 23943 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64375 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112680 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135641 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117847 перегляди
Актуальне
Впродовж десятиліть росія для Порошенка була другом і партнером - експерт

Впродовж десятиліть росія для Порошенка була другом і партнером - експерт

Київ • УНН

 • 17337 перегляди

Політолог навів докази тривалої проросійської позиції Порошенка. Експерт нагадав про заяви політика щодо "стратегічного партнерства" з рф та його бізнес-зв'язки з країною-агресором.

Експерти назвали останні заяви Петра Порошенка та його оточення такими, що розхитують державу та звучать в унісон з кремлівськими пропагандистами. Це не дивно, адже весь час для нього росія була другом та партнером, - пише політолог Петро Олещук, нагадуючи найбільш резонансні заяви Порошенка щодо росії.

У Порошенка розіслали методички, в яких рекомендується максимально розхитувати ситуацію навколо міжнародних відносин України, "мочити" владу, і в цілому створити інформаційний фон, де "чим гірше країні, тим краще підсанкційному політику та олігарху". Незважаючи на вдаваний патріотизм Порошенка, його заяви повторюють тези путінських пропагандистів типу Шарія. І це не дивно. Якщо проаналізувати його позицію впродовж десятиліть, весь цей час росія в Петра Олексійовича була, дослівно, другом та партнером

- пише Олещук.

Він наводить слова Порошенка 2009 року, коли він очолював міністерство закордонних справ України зразка 2009 року:  

"российская федерация является для Украины самым большим и самым важным стратегическим партнером".

Image

Експерт наголошує, що це була багаторічна позиція політика. Бо ще раніше, в 2006 році, Порошенко не соромлячись публічно називав росію стратегічним партнером, з яким Україна приречена дружити".

Image

"Може війна все змінила? І Порошенко відмовився від своїх слів? Ні. Він палко тиснув руку і обіймав путіна, вітаючи того "з дньом солідарності трудящіхся", поки знищували наші військові підрозділи на Донбасі. Порошенко працював з росією і на росію весь час війни різними шляхами: через медведчука; самостійно напряму; родичався з російськими елітами через синів, які зараз ухиляються від ЗСУ. Саме Порошенко сплатив мільйони податків на військо окупантів, яке сьогодні нищить українські міста", - зазначає експерт.

Image

Олещук резюмує, що коли зараз Порошенко каже, що росія уже 11 років і задовго до того є ворогом України, треба розуміти, що майже все його життя росія була гарним бізнес-партнером та великою годівницею самого Порошенка. Натомість, на все, що робив Порошенко на посаді Президента треба дивитися через призму його залежності від росії.

Як відомо, стосовно Порошенка, який підозрюється в державній зраді, були застосовані санкції за співпрацю з рф під час війни та шкоду національним інтересам.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами