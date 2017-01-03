На Прикарпатье женщина и мужчина покончили жизнь самоубийством
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 января. УНН. На Прикарпатье за минувшие сутки в Надвирнянском районе покончили жизнь самоубийством два человека, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Так, в Надвирнянском районе, с. Пнев, на чердаке жилого дома покончила жизнь самоубийством через повешение 28-летняя женщина.
А в с. Каминна на чердаке новостройки жилого дома покончил жизнь самоубийством через повешение 47-летний мужчина.
Напомним, 16 декабря в с. Вербовец Косовского района Прикарпатья было обнаружено тело 32-летнего мужчины, который совершил самоубийство.