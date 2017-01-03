На Прикарпатті жінка та чоловік покінчили життя самогубством
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 3 січня. УНН. На Прикарпатті за минулу добу в Надвірнянському районі покінчили життя самогубством двоє осіб, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Так, у Надвірнянському районі, с.Пнів, на горищі житлового будинку покінчила життя самогубством через повішення 28-річна жінка.
А у с.Камінна на горищі новобудови житлового будинку покінчив життя самогубством через повішення 47-річний чоловік.
Нагадаємо, 16 грудня у с.Вербовець Косівського району Прикарпаття було виявлено тіло 32-річного чоловіка, який вчинив самогубство.