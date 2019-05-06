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На Прикарпатье за буллинг составили 8 админпротоколов

Киев  •  УНН

 • 5812 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. С 19 января, со дня вступления в силу закона о противодействии буллингу, в Ивано-Франковской области по фактам буллинга составили 8 админпротоколов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

По данным полиции, с 19 января в полицию Ивано-Франковской поступило почти два десятка заявлений о травле участников образовательного процесса.

В то же время, как выяснялось в ходе проверки полицейскими, не во всех этих случаях правонарушения имели признаки именно буллинга. По подтвержденным фактам к административной ответственности привлечено по ч.1 ст. 173-4 КУоАП 4 несовершеннолетних прикарпатцев старше 16 лет.

"Речь идет о третьекурсников Отинийского профессионального лицея энергетических технологий, оказывали травли первокурсников этого заведения. Двум из них судом избрана наказание в виде общественных работ на срок 40 часов, по двум другим ученикам применено предупреждение", - отметили в полиции.

В ведомстве уточнили, что за травлю, совершаемую в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом отношению к другим участникам образовательного процесса, предусмотрен штраф от 850 грн до 1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов.

Такие же действия, которые совершит группа лиц или один человек повторно в течение года, будут караться штрафом от 1700 грн до 3400 грн или общественными работами от 40 до 60 часов.

Если же дети-буллеры являются малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 лет, то за совершение правонарушения будут отвечать их родители. Им также могут выбрать взыскания в виде штрафа от 850 до 1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов.

"Действие этого закона, например, уже почувствовал отец школьника-буллера из Рожнятовского района, на которого за проделки сына судом в апреле наложено админвзыскание - штраф 850 гривен", - отметили в полиции.

Кроме того, в соответствии с ч.5 ст. ст. 173-4 КУоАП привлекаться к административной ответственности будут и руководители учебных заведений, которые не сообщили правоохранителям о буллинге.

Размер штрафа составляет 850 - 1700 грн, или им могут быть назначены исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением до двадцати процентов заработка.

"Сейчас в суде рассматриваются админматериалы еще по трем фактам буллинга", - добавили в ГУНП.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве полиция оштрафовала родителей двух учеников четвертого класса за травлю и издевательство над одноклассника.

Напомним, 19 января вступил в силу закон о противодействии буллинг.

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