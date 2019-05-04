У Києві за булінг оштрафували батьків двох учнів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Києві поліція оштрафувала батьків двох учнів четвертого класу за цькування і знущання над однокласником. Про це повідомляє МВС України у Facebook, передає УНН.
Зазначається, що учні принизливо жартували над однокласником, ображали, вчиняли бійки і псували шкільні речі, через що хлопчик не хотів ходити у школу.
Правоохоронці встановили, що знущання тривало чотири місяці, і склали адміністративні протоколи на батьків учнів.
Так, батьків оштрафували на 850 гривень – максимальний штраф за булінг в Україні.
У МВС зазначили, що з булінгом в Україні стикалися близько 67% дітей.
Нагадаємо, 19 січня набрав чинності закон про протидію булінгу. Вчинення булінгу неповнолітньої чи малолітньої особи карається штрафом від 850 до 1700 грн, або громадськими роботами від 20 до 40 годин.
Знущання, вчинені повторно упродовж року або групою осіб, караються штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн, або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин.
У разі цькування неповнолітніми від 14 до 16 років, відповідають їхні батьки або особи, що їх замінюють. До них застосовується покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.