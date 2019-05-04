В Киеве за буллинг оштрафовали родителей двух учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве полиция оштрафовала родителей двух учеников четвертого класса за травлю и издевательства над одноклассником. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook, передает УНН.
Отмечается, что ученики унизительно шутили над одноклассником, оскорбляли, совершали драки и портили школьные вещи, из-за чего мальчик не хотел ходить в школу.
Правоохранители установили, что издевательства продолжались четыре месяца, и составили административные протоколы на родителей учеников.
Так, родителей оштрафовали на 850 гривен - максимальный штраф за буллинг в Украине.
В МВД отметили, что с буллингом в Украине сталкивались около 67% детей.
Напомним, 19 января вступил в силу закон о противодействии буллингу. Совершение буллинга несовершеннолетним или малолетним лицом наказывается штрафом от 850 до 1700 грн, или общественными работами от 20 до 40 часов.
Издевательства, совершенные повторно в течение года или группой лиц, наказываются штрафом в размере от 1700 до 3400 грн, или общественными работами на срок от 40 до 60 часов.
В случае травли несовершеннолетними от 14 до 16 лет, отвечают их родители или лица, их заменяющие. К ним применяется наказание в виде штрафа от 850 до 1700 грн, или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.