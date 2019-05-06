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На Прикарпатті за булінг склали 8 адмінпротоколів

На Прикарпатті за булінг склали 8 адмінпротоколів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. З 19 січня, з дня набрання чинності закону про протидію булінгу, в Івано-Франківській області за фактами булінгу склали 8 адмінпротоколів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

За даними поліції, з 19 січня до поліції Івано-Франківщини надійшло майже два десятки заяв щодо цькувань учасників освітнього процесу.

Водночас, як з’ясовувалося під час перевірки поліцейськими, не в усіх цих випадках правопорушення мали ознаки саме булінгу. За підтвердженими фактами до адмінвідповідальності притягнуто за ч.1 ст. 173-4 КУпАП 4 неповнолітніх прикарпатців віком понад 16 років.

"Йдеться про третьокурсників Отинійського професійного ліцею енергетичних технологій, які чинили цькування першокурсників цього закладу. Двом з них судом обрано адміністративне стягнення у виді громадських робіт на строк 40 годин, щодо двох інших учнів застосовано попередження", - зазначили у поліції.

У відомстві уточнили, що за цькування, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, передбачено штраф від 850 грн до 1700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Такі ж дії, які вчинить група осіб або одна особа повторно впродовж року, каратимуться штрафом від 1700 грн до 3400 грн або громадськими роботами від 40 до 60 годин.

Якщо ж діти-булери є малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, то за вчинення правопорушення відповідатимуть їх батьки. Їм також можуть обрати стягнення у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.

"Дію цього закону, приміром, вже відчув батько школяра-булера з Рожнятівщини, на якого за витівки сина судом у квітні накладено адмінстягнення – штраф 850 гривень", - зазначили в поліції.

Крім того, відповідно до ч.5 ст. ст. 173-4 КУпАП притягуватимуться до адмінвідповідальності й керівники закладів освіти, які не повідомили правоохоронців про булінг.

Розмір штрафу становить 850 – 1700 грн, або їм можуть бути призначені виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

"Наразі в суді розглядаються адмінматеріали ще за трьома фактами булінгу", - додали у ГУНП.

Раніше УНН повідомляв, що у Києві поліція оштрафувала батьків двох учнів четвертого класу за цькування і знущання з однокласника.

Нагадаємо, 19 січня набрав чинності закон про протидію булінгу.

Українські Національні Новини

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