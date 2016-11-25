На Прикарпатье за ​​9 месяцев более 170 мужчин получили диагноз рак простаты

Так, по данным департамента, в течение 9 месяцев 2016 г. зарегистрировали 1 случай рака простаты у мужчин в возрасте 45-49 лет, 4 случая у мужчин в возрасте 50-54 года, 11 случаев у мужчин в возрасте 55-59 лет, 13 случаев у мужчин в возрасте 60-64 года, 38 случаев у мужчин в возрасте 65-69 лет, 39 случаев у мужчин в возрасте 70-74 года, 42 случая у мужчин в возрасте 75-79 лет, 17 случаев у мужчин в возрасте 80-84 года и 6 случаев у мужчин в возрасте от 85 лет.

В департаменте также добавили, что в течение 9 месяцев этого года у 30 мужчин выявили рак простаты во время профилактических осмотров.

Как сообщал УНН, по словам хирурга-онколога медицинского центра "Клиника Спиженко" Евгения Гирагосова, с подозрениями на онкозаболевания украинские мужчины часто обращаются в больницы поздно.

"Мужчины поздно обращаются с заболеванием простаты. Ведь есть, например, бессимптомные формы, которыми является нарушение мочеиспускания или некоторая боль, которые мужчины обычно терпят и не обращают на это внимание. В связи с этим мужчины часто поздно обращаются к врачу, чаще всего приписывая негативные симптомы аденоме простаты. И соответственно, тогда врач уже диагностирует запущенные формы опухолей, лечить которые гораздо сложнее", - рассказал он.

Также, по словам Е.Гирагосова, в МЦ "Клиника Спиженко" лечение рака простаты на ранних стадиях осуществляется с помощью аппарата КиберНож. Особенностью применения этой технологии является то, что весь курс лечения проводится в амбулаторном режиме.

Пациенту не нужно оставаться в клинике, а весь курс лечения КиберНожом длится до трех сеансов. На более поздних стадиях эффективное лечение рака простаты возможно на линейном ускорителе.

"Действительно, рак простаты можно полностью вылечить. На ранних стадиях именно в нашей клинике, например, мы лечим злокачественные опухоли простаты с помощью аппарата КиберНож за три сеанса. Лечение происходит без хирургического вмешательства - исключительно тонкими пучками ионизирующего излучения, подаваемого дистанционно. Соответственно, последствия, присущие хирургическому вмешательству лечения рака простаты, при таком лечении отсутствуют, и КиберНож позволяет сохранить мужскую функцию. И медиана выживаемости при данном заболевании составляет около 16 лет. Поэтому с таким раком можно и нужно бороться, и все условия в современной медицине это позволяют делать, все условия для лечения есть", - отметил он.

Как сообщал УНН, в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс. украинцев.