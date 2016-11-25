На Прикарпатті за 9 місяців більше 170 чоловіків отримали діагноз на рак простати

Так, за даними департаменту, протягом 9 місяців 2016 року було зареєстровано 1 випадок раку простати у чоловіків віком 45-49 років, 4 випадки у чоловіків віком 50-54 роки, 11 випадків у чоловіків віком 55-59 років, 13 випадків у чоловіків віком 60-64 роки, 38 випадків у чоловіків віком 65-69 років, 39 випадків у чоловіків віком 70-74 роки, 42 випадки у чоловіків віком 75-79 років, 17 випадків у чоловіків віком 80-84 роки та 6 випадків у чоловіків віком від 85 років.

У департаменті також додали, що протягом 9 міс цього року 30 чоловіків виявили рак простати під час профілактичних оглядів.

Як повідомляв УНН, за словами хірурга-онколога медичного центру “Клініка Спіженко" Євгена Гірагосова, із підозрами на онкозахворювання українські чоловіки часто звертаються до лікарень запізно.

“Чоловіки пізно звертаються із захворюванням простати. Адже є, наприклад, безсимптомні форми, є порушення сечовипускання чи певний біль, який чоловіки зазвичай терплять і не звертають на нього увагу. У зв’язку з цим чоловіки часто запізно звертаються до лікаря, частіше всього приписуючи негативні симптоми аденомі простати. І відповідно, що тоді лікар уже діагностує запущені форми пухлин, лікувати які набагато складніше”, — розповів він.

Також, за словами Є.Гірагосова, у МЦ “Клініка Спіженко” лікування раку простати на ранніх стадіях здійснюється за допомогою апарату КіберНіж. Особливістю застосування цієї технології є те, що весь курс лікування проводиться в амбулаторному режимі.

Пацієнту не потрібно залишатися в клініці, а весь курс лікування КіберНожем триває до трьох сеансів. На більш пізніх стадіях ефективне лікування раку простати можливе на лінійному прискорювачі.

“Дійсно, рак простати можна повністю вилікувати. На ранніх стадіях саме в нашій клініці, наприклад, ми лікуємо злоякісні пухлини простати за допомогою апарату КіберНіж за три сеанси. Лікування відбувається без хірургічного втручання — виключно тонкими пучками іонізуючого випромінювання, яке подається дистанційно. Відповідно, наслідки, притаманні хірургічному втручанню лікування раку простати, при такому лікуванні відсутні, і КіберНіж дозволяє зберегти чоловічу функцію. І медіана виживання при даному захворюванні становить близько 16 років. Тому з таким раком можна і потрібно боротися, і всі умови у сучасній медицині це дозволяють робити, всі умови для лікування є”, — зауважив він.

Як повідомляв УНН, у 2015 році рак простати виявили більш ніж у 6 тис. українців.