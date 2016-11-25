На Прикарпатті за 9 місяців більше 170 чоловіків отримали діагноз на рак простати

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 2828 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 89469 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 103394 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 102577 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 106047 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 114403 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 170489 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75347 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162884 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 112006 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
28%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 21220 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 18816 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 17616 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 26105 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 12395 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 4736 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 12853 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 89440 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 170469 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 188689 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 2276 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 102489 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104477 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48572 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51590 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

На Прикарпатті за 9 місяців більше 170 чоловіків отримали діагноз на рак простати

Київ • УНН

 • 9604 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Івано-Франківській області протягом 9 місяців 2016 року кількість зареєстрованих злоякісних новоутворень передміхурової залози (рак простати – ред.) у чоловіків становила 171 випадок. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА.

На Прикарпатті за 9 місяців більше 170 чоловіків отримали діагноз на рак простати

Так, за даними департаменту, протягом 9 місяців 2016 року було зареєстровано 1 випадок раку простати у чоловіків віком 45-49 років, 4 випадки у чоловіків віком 50-54 роки, 11 випадків у чоловіків віком 55-59 років, 13 випадків у чоловіків віком 60-64 роки, 38 випадків у чоловіків віком 65-69 років, 39 випадків у чоловіків віком 70-74 роки, 42 випадки у чоловіків віком 75-79 років, 17 випадків у чоловіків віком 80-84 роки та 6 випадків у чоловіків віком від 85 років.

У департаменті також додали, що протягом 9 міс цього року 30 чоловіків виявили рак простати під час профілактичних оглядів.

Як повідомляв УНН, за словами хірурга-онколога медичного центру “Клініка Спіженко" Євгена Гірагосова, із підозрами на онкозахворювання українські чоловіки часто звертаються до лікарень запізно.

“Чоловіки пізно звертаються із захворюванням простати. Адже є, наприклад, безсимптомні форми, є порушення сечовипускання чи певний біль, який чоловіки зазвичай терплять і не звертають на нього увагу. У зв’язку з цим чоловіки часто запізно звертаються до лікаря, частіше всього приписуючи негативні симптоми аденомі простати. І відповідно, що тоді лікар уже діагностує запущені форми пухлин, лікувати які набагато складніше”, — розповів він.

Також, за словами Є.Гірагосова, у МЦ “Клініка Спіженко” лікування раку простати на ранніх стадіях здійснюється за допомогою апарату КіберНіж. Особливістю застосування цієї технології є те, що весь курс лікування проводиться в амбулаторному режимі.

Пацієнту не потрібно залишатися в клініці, а весь курс лікування КіберНожем триває до трьох сеансів. На більш пізніх стадіях ефективне лікування раку простати можливе на лінійному прискорювачі.

“Дійсно, рак простати можна повністю вилікувати. На ранніх стадіях саме в нашій клініці, наприклад, ми лікуємо злоякісні пухлини простати за допомогою апарату КіберНіж за три сеанси. Лікування відбувається без хірургічного втручання — виключно тонкими пучками іонізуючого випромінювання, яке подається дистанційно. Відповідно, наслідки, притаманні хірургічному втручанню лікування раку простати, при такому лікуванні відсутні, і КіберНіж дозволяє зберегти чоловічу функцію. І медіана виживання при даному захворюванні становить близько 16 років. Тому з таким раком можна і потрібно боротися, і всі умови у сучасній медицині це дозволяють робити, всі умови для лікування є”, — зауважив він.

Як повідомляв УНН, у 2015 році рак простати виявили більш ніж у 6 тис. українців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,241.15
Ethereum
$1,638.78