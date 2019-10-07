На Прикарпатье в результате столкновения двух автомобилей и маршрутки травмированы 2 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В с. Крихивци, в Ивано-Франковской области, вчера, 6 октября, столкнулись два автомобиля и маршрутный автобус. В результате ДТП два человека травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.
“Установлено, что 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Mazda 6 осуществляла маневр поворота налево и допустила столкновение с автомобилем Audi A 4 под управлением 22-летнего киевлянина. После столкновения Audi A 4 стал неуправляемым и в дальнейшем столкнулся с маршрутным автобусом марки „Богдан“, который двигался в направлении с. Драгомирчаны”, — говорится в сообщении.
В результате аварии телесные повреждения получили водитель и 26-летний пассажир Audi, которых госпитализировали. Результаты обследования водителей показали, что они были трезвы.
“По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Николаевской области водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего получил ранения восьмимесячный мальчик.