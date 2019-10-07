На Прикарпатті внаслідок зіткнення двох автомобілів та маршрутки травмовано 2 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У с. Крихівці, в Івано-Франківській області, вчора, 6 жовтня, зіткнулися два автомобілі та маршрутний автобус. Внаслідок ДТП двоє осіб травмовані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.
“Встановлено, що 31-річна місцева мешканка керуючи автомобілем Mazda 6 здійснювала маневр повороту ліворуч та допустила зіткнення з автомобілем Audi A 4 під керуванням 22-річного киянина. Після зіткнення Audi A 4 став некерованим та в подальшому зіткнувся із маршрутним автобусом марки „Богдан“, який рухався в напрямку с. Драгомирчани”, — йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій і 26-річний пасажир Audi, яких госпіталізували. Результати обстеження водіїв показали, що вони були тверезі.
“За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Миколаївщині водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, внаслідок чого отримав поранення восьмимісячний хлопчик.