На Прикарпатье от коронавируса умерли 7 человек: детали

"На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 7 человек. По количеству умерших от пневмонии: с начала года по состоянию на сегодняшний день, от пневмонии умерло 19 человек. Те пневмонии, которые были обнаружены - лечились. Говорить, что они умерли от COVID-19 - нельзя, потому что мы прижизненно берем биоматериал, экспресс-тесты от тех тяжелых больных, находящихся в отделении", - рассказал Чемный.

Он также отметил, что пациентка, которая умерла от коронавируса вчера - имела сопутствующие патологии.

"Что касается пациентки, скончавшейся вчера в Калужском районе. Это женщина 72 лет. Она имела сопутствующие патологии, и учитывая сопутствующие патологии и возраст у нее тотальная сливная вирусная бактериальная пневмония. К сожалению, наступила легочная недостаточность, и больная умерла", - добавил Чемный.

Он также разъяснил обстоятельства смерти мужчины из села Волчковцы по дороге в больницу.

"Хочу сообщить, что мужчина, который умер по дороге в больницу, в результате обследований в референс лаборатории - у него не было подтверждено коронавирусной инфекции", - сообщил Чемный.

Он подчеркнул, что мужчина был направлен в инфекционную больницу, учитывая близкий контакт родственников с теми, кто приехал из-за границы.

"Был подключен кислород прямо в автомобиле. Относительно аппарата ИВЛ в инфекционной больнице, он там до сих пор не подключен. Проводится подача кислорода", - ответил Чемный на вопрос, работал ли аппарат искусственной вентиляции легких в больнице, куда везли мужчину.

Так, на данный момент, открыто уголовное производство, учитывая смерть пациента по дороге в лечебное учреждение. Продолжается расследование.

Напомним, что в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные, сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.