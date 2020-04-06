На Прикарпатті від коронавірусу померли 7 людей: деталі

"На сьогоднішній день з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло 7 людей. Щодо кількості померлих від пневмонії: від початку року станом на сьогоднішній день, від пневмонії померло 19 осіб. Ті пневмонії, що були виявлені – лікувались. Говорити, що вони померли від COVID-19 – не можна, тому що ми прижиттєво беремо біоматеріал, експрес-тести від тих важких хворих, які перебувають у відділенні", - розповів Чемний.

Він також зазначив, що пацієнтка, яка померла від коронавірусу вчора – мала супутні патології.

"Що стосується пацієнтки, яка померла вчора в Калузькому районі. Це жінка 72 років. Вона мала супутні патології, і враховуючи супутні патології та вік у неї тотальна зливна вірусна бактеріальна пневмонія. На жаль, наступили легенева недостатність, і хвора померла", - додав Чемний.

Він також роз’яснив обставини смерті чоловіка з села Вовчківці по дорозі до лікарні.

"Хочу повідомити, що чоловік, який помер по дорозі до лікарні, внаслідок обстежень в референс лабораторії – у нього не було підтверджено коронавірусної інфекції", - повідомив Чемний.

Він підкреслив, що чоловіка було скеровано до інфекційної лікарні, враховуючи близький контакт родичів з тими, хто приїхав з-за кордону.

"Був підключений кисень прямо в автомобілі. Щодо апарату ШВЛ в інфекційній лікарні, він там досі не підключений. Проводиться подача кисню", - відповів Чемний на запитання, чи працював апарат штучної вентиляції легенів у лікарні, куди везли чоловіка.

Так, на даний момент, відкрито кримінальне провадження, враховуючи смерть пацієнта по дорозі до лікувального закладу. Триває розслідування.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 - летальні, повідомляє УНН з посиланням на дані МОЗ України.