На Прикарпатье уроженец Сирии выстрелил в студента-иностранца

Как рассказали правоохранители, вчера, 7 августа, около 18:00 в полицию поступило сообщение от прохожего о драке на улице Бельведерской между тремя иностранцами, со стрельбой.

“Было установлено, что 42-летний гражданин Украины, уроженец Сирии в присутствии 17-летнего сына по конфликтовал с 26-летним уроженцем Иордании, студентом 5 курса одного из местных вузов. Во время словесного конфликта уроженец Сирии вытащил предмет, похожий на пистолет и выстрелил в сторону потерпевшего, не попав в него. Продолжая противоправные действия, злоумышленник ударил оппонента рукояткой предмета в голову и травмировал его”, - рассказали в полиции

Как предварительно установлено следствием, причиной конфликта стали имущественные отношения.

На основании причастности к указанному правонарушения следственным Ивано-Франковского отдела задержан 42-летний злоумышленник в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрению в совершении преступления по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения.

Напомним, два человека открыли беспорядочную стрельбу в воздух из огнестрельного оружия, в результате чего одна из пуль попала в лицо случайной девушке. Инцидент произошел в Днепре.