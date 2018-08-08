На Прикарпатье уроженец Сирии выстрелил в студента-иностранца

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 19895 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 80709 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119407 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127255 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166629 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152471 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140400 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130359 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179459 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118300 просмотра

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На Прикарпатье уроженец Сирии выстрелил в студента-иностранца

На Прикарпатье уроженец Сирии выстрелил в студента-иностранца

Киев  •  УНН

 • 12202 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Ивано-Франковске уроженец Сирии во время конфликта выстрелил иностранца - студента одного из местных вузов. Об этом в сети Facebook сообщил сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, вчера, 7 августа, около 18:00 в полицию поступило сообщение от прохожего о драке на улице Бельведерской между тремя иностранцами, со стрельбой.

“Было установлено, что 42-летний гражданин Украины, уроженец Сирии в присутствии 17-летнего сына по конфликтовал с 26-летним уроженцем Иордании, студентом 5 курса одного из местных вузов. Во время словесного конфликта уроженец Сирии вытащил предмет, похожий на пистолет и выстрелил в сторону потерпевшего, не попав в него. Продолжая противоправные действия, злоумышленник ударил оппонента рукояткой предмета в голову и травмировал его”, - рассказали в полиции

Как предварительно установлено следствием, причиной конфликта стали имущественные отношения.

На основании причастности к указанному правонарушения следственным Ивано-Франковского отдела задержан 42-летний злоумышленник в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрению в совершении преступления по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения.

Напомним, два человека открыли беспорядочную стрельбу в воздух из огнестрельного оружия, в результате чего одна из пуль попала в лицо случайной девушке. Инцидент произошел в Днепре.

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