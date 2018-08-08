На Прикарпатті уродженець Сирії вистрілив у студента-іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Івано-Франківську уродженець Сирії під час конфлікту вистрілив іноземця - студента одного з місцевих вишів. Про це у мережі Facebook повідомив сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, учора, 7 серпня, близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення від перехожого про бійку на вулиці Бельведерській між трьома іноземцями, зі стріляниною.
“Було встановлено, що 42-річний громадянин України, уродженець Сирії у присутності 17-річного сина по конфліктував із 26-річним уродженцем Йорданії, студентом 5 курсу одного із місцевих вищих навчальних закладів. Під час словесного конфлікту уродженець Сирії вийняв предмет схожий на пістолет та вистрілив у сторону потерпілого, не влучивши в нього. Продовжуючи протиправні дії, зловмисник ударив опонента рукояткою предмета в голову, травмувавши його”, — розповіли у поліції
Як попередньо встановлено слідством, причиною конфлікту стали майнові відносини.
На підставі причетності до вказаного правопорушення слідчим Івано-Франківського відділу затримано 42-річного зловмисника у порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину за ознаками ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, два чоловіки відкрили хаотичну стрілянину у повітря з вогнепальної зброї, внаслідок чого одна з куль влучила в обличчя випадковій дівчині. Інцидент стався у Дніпрі.