На Прикарпатье в ДТП погиб ребенок, еще четыре человека травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. На Прикарпатье из-за столкновения двух автомобилей погибла несовершеннолетняя девушка, еще четыре человека получили травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба ГУ ГСЧС в области.
"2 января в 09:06 спасателям поступило сообщение о ДТП в селе Новоселица Долинского района. По прибытии к месту происшествия было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Renault и "ВАЗ". В результате ДТП были травмированы четыре человека и один ребенок 2007 года погиб", - говорится в сообщении.
Указано, что спасатели оказывали помощь работникам бригады "скорой" - с помощью прибора мешок АМБУ осуществляли искусственное дыхание пострадавшей женщине и на носилках транспортировали ее в карету скорой медицинской помощи, а также отсоединили клеммы АКБ поврежденных автомобилей.
Пострадавших граждан направлено в лечебное учреждение.
На месте ДТП работали областные следователи, все обстоятельства смертельного ДТП устанавливает полиция.
Напомним, мужчина автомобилем въехал в газопровод в Луганской области.