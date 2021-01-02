Чоловік автомобілем в'їхав у газопровід на Луганщині

"Поліцейські... встановили особистість та місцезнаходження водія, який сьогодні, 2 січня, близько 14:00, скоїв наїзд на газову засувку газопроводу середнього тиску на вулиці Гоголя села Валуйське, після чого залишив місце ДТП", - повідомила Погукай.

З її слів, під час розшукових заходів поліцейські встановили, що 30-річний водій автомобіля "ВАЗ-2109", керуючи транспортним засобом, "здійснюючи маневр рух заднім ходом, виїхав за межі проїзної частини, де скоїв наїзд на газову засувку". "Внаслідок ДТП без газопостачання залишилась будівля по вулиці Горького села Валуйське. На даний час газопостачання будівлі відновлено", - відзначила речниця луганської поліції.

Стосовно водія інспекторами складено два протоколи про адміністративне правопорушення за ст. ст.124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 122-4 КУпАП (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), які направлені на розгляд до Станично-Луганського районного суду.

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