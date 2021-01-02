Чоловік автомобілем в'їхав у газопровід на Луганщині

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 2804 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 15881 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 41098 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 89597 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 175552 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 205032 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 179870 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171399 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115384 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89744 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 83002 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 100019 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 17488 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 43177 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 23110 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 5426 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 203847 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 235435 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 324304 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 486536 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 4938 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 8150 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 43205 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 47895 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52280 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Чоловік автомобілем в'їхав у газопровід на Луганщині

Київ • УНН

 • 16322 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Водій на Луганщині пошкодив газопровід та залишив місце ДТП, поліцейській його знайшли. Про це повідомила у Facebook речниця ГУНП у Луганській області Тетяна Погукай, передає УНН.

Чоловік автомобілем в'їхав у газопровід на Луганщині

"Поліцейські... встановили особистість та місцезнаходження водія, який сьогодні, 2 січня, близько 14:00, скоїв наїзд на газову засувку газопроводу середнього тиску на вулиці Гоголя села Валуйське, після чого залишив місце ДТП", - повідомила Погукай.

З її слів, під час розшукових заходів поліцейські встановили, що 30-річний водій автомобіля "ВАЗ-2109", керуючи транспортним засобом, "здійснюючи маневр рух заднім ходом, виїхав за межі проїзної частини, де скоїв наїзд на газову засувку". "Внаслідок ДТП без газопостачання залишилась будівля по вулиці Горького села Валуйське. На даний час газопостачання будівлі відновлено", - відзначила речниця луганської поліції.

Стосовно водія інспекторами складено два протоколи про адміністративне правопорушення за ст. ст.124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 122-4 КУпАП (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), які направлені на розгляд до Станично-Луганського районного суду.

Нагадаємо, у Кропивницькому бабуся самотужки штовхала авто, щоб потрапити на Новий рік до онуків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.35
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26