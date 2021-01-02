У Кропивницькому бабуся самотужки штовхала авто, щоб потрапити на Новий рік до онуків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Кропивницькому літня жінка самотужки штовхала автомобіль, щоб разом з чоловіком потрапити на Новий рік до онуків. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кіровоградської області, передає УНН.
"Новорічна ніч. На вулиці Холодноярській патрульні помітили, як бабуся самотужки штовхає автомобіль. Вона розповіла, що разом з чоловіком їхали до онуків. Але в дорозі зламалися і вже й не сподівалися відсвяткувати у родинному колі, в теплі і затишку", - вказали правоохоронці.
Охоронці порядку, як зазначається, відбуксирували зламану автівку, а "радісне подружжя підвезли до родичів".
Нагадаємо, у Києві п'яний водій зіграв патрульним на баяні.