В Кропивницком бабушка самостоятельно толкала авто, чтобы попасть на Новый год к внукам

"Новогодняя ночь. На улице Холодноярской патрульные заметили, как бабушка самостоятельно толкает автомобиль. Она рассказала, что вместе с мужем ехали к внукам. Но в дороге сломались и уже не надеялись отпраздновать в кругу семьи, в тепле и уюте", - указали правоохранители.

Стражи порядка, как отмечается, отбуксировали сломанную машину, а "радостных супругов подвезли к родственникам".

Напомним, в Киеве пьяный водитель сыграл патрульным на баяне.