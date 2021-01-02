В Кропивницком бабушка самостоятельно толкала авто, чтобы попасть на Новый год к внукам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Кропивницком летняя женщина самостоятельно толкала автомобиль, чтобы вместе с мужем попасть на Новый год к внукам. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кировоградской области, передает УНН.
"Новогодняя ночь. На улице Холодноярской патрульные заметили, как бабушка самостоятельно толкает автомобиль. Она рассказала, что вместе с мужем ехали к внукам. Но в дороге сломались и уже не надеялись отпраздновать в кругу семьи, в тепле и уюте", - указали правоохранители.
Стражи порядка, как отмечается, отбуксировали сломанную машину, а "радостных супругов подвезли к родственникам".
Напомним, в Киеве пьяный водитель сыграл патрульным на баяне.