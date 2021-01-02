Мужчина автомобилем въехал в газопровод в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Водитель в Луганской области повредил газопровод и оставил место ДТП, полицейской его нашли. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай, передает УНН.
"Полицейские ... установили личность и местонахождение водителя, который сегодня, 2 января, около 14:00, совершил наезд на газовую задвижку газопровода среднего давления на улице Гоголя села Валуйское, после чего оставил место ДТП", - сообщила Погукай.
По ее словам, в ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что 30-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2109", управляя транспортным средством, "совершая маневр движения задним ходом, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на газовую задвижку". "В результате ДТП без газоснабжения осталось здание по улице Горького села Валуйское. В настоящее время газоснабжение здания восстановлено", - отметила пресс-секретарь луганской полиции.
В отношении водителя инспекторами составлено два протокола об административном правонарушении по ст. ст.124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и ст. 122-4 КУоАП (Оставление места дорожно-транспортного происшествия), которые направлены на рассмотрение в Станично-Луганский районный суд.
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