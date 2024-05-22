На Прикарпатье изъят контрафакт бытовой химии на 1,5 млн грн

Украинские правоохранители обнаружили на Прикарпатье массовое производство подделок бытовой химии под брендом мировых производителей. Установлена личность 38-летнего директора предприятия, который распределял обязанности по изготовлению нелегальной продукции и ее реализации на интернет-площадках. Об этом пишет УНН со ссылкой на Телеграм-канал Департамента киберполиции.

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Киберполицейские обнаружили массовое незаконное производство товаров бытовой химии под брендом мировых производителей на территории Ивано-Франковской области. установлена личность 38-летнего директора предприятия, который арендовал ангар на территории областного центра с целью изготовления контрафактной продукции. По данным следствия фигурант организовал изготовление полиграфии с айдентикой мировых лидеров в производстве бытовой химии.

К противоправной деятельности мужчина привлек нескольких знакомых, среди которых распределил обязанности по изготовлению продукции, ее реализации и учету полученной прибыли. Свою продукцию злоумышленники реализовывали в магазинах на территории области, а также направляли заказчикам по почте или использовали услуги логистических компаний. - информирует пресс-служба Департамента киберполиции.

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Отмечается, что киберполицейские обнаружили телеграмм-канал и аккаунты в соцсетях и на популярной интернет-площадке, с помощью которых фигуранты рекламировали и сбывали по привлекательным ценам контрафакт под видом бытовой химии оригинальных производителей.

Следователи и киберполицейские Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей при силовой поддержке Департамента патрульной полиции провели 21 обыск в помещении цеха, в местах хранения и реализации контрафакта, а также в помещениях и автотранспорте фигурантов. - сообщают правоохранители.

Согласно информации следствия, во время обыска было изъято оборудование, документацию, банковские карты, телефоны, компьютерную технику, а также почти семь тысяч емкостей с контрафактной продукцией и сырьем общей стоимостью около полутора миллиона гривен.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех сообщников фигурантов и каналов поставки сырья.

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