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На Прикарпатті вилучено контрафакт побутової хімії на 1,5 млн грн

На Прикарпатті вилучено контрафакт побутової хімії на 1,5 млн грн

Київ • УНН

 • 14948 перегляди

Правоохоронці виявили на Прикарпатті масове виробництво контрафактної побутової хімії під брендами світових виробників. Викрили оборудку на 1,5 млн грн кіберполіцейські Івано-Франківської області.

Українські правоохоронці виявили на Прикарпатті масове виробництво підробок побутової хімії під брендом світових виробників. Встановлено особу 38-річного директора підприємства, який розподіляв обов’язки з виготовлення нелегальної продукції та її реалізації на інтернет-майданчиках. Про це пише УНН із посиланням на Телеграм-канал Департаменту кіберполіції.

Деталі

Кіберполіцейські виявили масове незаконне виробництво товарів побутової хімії під брендом світових виробників на території Івано-Франківської області.  Встановлено особу 38-річного директора підприємства, який орендував ангар на території обласного центру з метою виготовлення контрафактної продукції. За даними слідства фігурант організував виготовлення поліграфії з айдентикою світових лідерів у виробництві побутової хімії.

До протиправної діяльності чоловік залучив кількох знайомих, серед яких розподілив обов’язки з виготовлення продукції, її реалізації та обліку отриманого прибутку. Свою продукцію зловмисники реалізовували у магазинах на території області, а також направляли замовникам поштою або використовували послуги логістичних компаній.

– інформує пресслужба Департаменту кіберполіції.

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Зазначається, що кіберполіцейські виявили телеграм-канал та акаунти у соцмережах і на популярному інтернет-майданчику, за допомогою яких фігуранти рекламували та збували за привабливими цінами контрафакт під виглядом побутової хімії оригінальних виробників.

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Слідчі та кіберполіцейські Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей за силової підтримки Департаменту патрульної поліції провели 21 обшук у приміщенні цеху, в місцях зберігання та реалізації контрафакту, а також в помешканнях та автотранспорті фігурантів. 

– повідомляють правоохоронці.

Згідно з інформацією слідства, під час обшуку було вилучено устаткування, документацію, банківські картки, телефони, комп’ютерну техніку, а також майже сім тисяч місткостей з контрафактною продукцією та сировиною загальною вартістю близько півтора мільйона гривень.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 ККУ. Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх спільників фігурантів та каналів постачання сировини.

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