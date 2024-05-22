На Прикарпатті вилучено контрафакт побутової хімії на 1,5 млн грн
Київ • УНН
Правоохоронці виявили на Прикарпатті масове виробництво контрафактної побутової хімії під брендами світових виробників. Викрили оборудку на 1,5 млн грн кіберполіцейські Івано-Франківської області.
Українські правоохоронці виявили на Прикарпатті масове виробництво підробок побутової хімії під брендом світових виробників. Встановлено особу 38-річного директора підприємства, який розподіляв обов’язки з виготовлення нелегальної продукції та її реалізації на інтернет-майданчиках. Про це пише УНН із посиланням на Телеграм-канал Департаменту кіберполіції.
Деталі
Кіберполіцейські виявили масове незаконне виробництво товарів побутової хімії під брендом світових виробників на території Івано-Франківської області. Встановлено особу 38-річного директора підприємства, який орендував ангар на території обласного центру з метою виготовлення контрафактної продукції. За даними слідства фігурант організував виготовлення поліграфії з айдентикою світових лідерів у виробництві побутової хімії.
До протиправної діяльності чоловік залучив кількох знайомих, серед яких розподілив обов’язки з виготовлення продукції, її реалізації та обліку отриманого прибутку. Свою продукцію зловмисники реалізовували у магазинах на території області, а також направляли замовникам поштою або використовували послуги логістичних компаній.
Виробники у ЄС щороку втрачають близько 16 млрд євро через контрафакт - дослідження16.01.24, 14:17 • 26999 переглядiв
Зазначається, що кіберполіцейські виявили телеграм-канал та акаунти у соцмережах і на популярному інтернет-майданчику, за допомогою яких фігуранти рекламували та збували за привабливими цінами контрафакт під виглядом побутової хімії оригінальних виробників.
Слідчі та кіберполіцейські Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей за силової підтримки Департаменту патрульної поліції провели 21 обшук у приміщенні цеху, в місцях зберігання та реалізації контрафакту, а також в помешканнях та автотранспорті фігурантів.
Згідно з інформацією слідства, під час обшуку було вилучено устаткування, документацію, банківські картки, телефони, комп’ютерну техніку, а також майже сім тисяч місткостей з контрафактною продукцією та сировиною загальною вартістю близько півтора мільйона гривень.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 ККУ. Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх спільників фігурантів та каналів постачання сировини.
Підроблені акцизні марки або маркування Duty Free: в БЕБ розповіли про висновки експертів КНДІСЕ по вилучених за пів року цигарках21.05.24, 14:16 • 20560 переглядiв