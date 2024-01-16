Виробники у ЄС щороку втрачають близько 16 млрд євро через контрафакт - дослідження
Київ • УНН
Європейські виробники щорічно втрачають близько 16 мільярдів євро (17,5 мільярдів доларів) через підроблену продукцію, згідно з дослідженням, проведеним Агентством інтелектуальної власності ЄС. Найбільше від цього страждають такі галузі, як виробництво одягу, косметики та іграшок.
Європейські виробники одягу, косметики та іграшок щороку втрачають на продажах близько 16 мільярдів євро (17,5 мільярда доларів) через контрафактну продукцію, згідно з дослідженням, опублікованим у вівторок, пише УНН з посиланням на dpa.
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Згідно з новим дослідженням Агентства інтелектуальної власності ЄС (EUIPO), в результаті також було втрачено близько 200 000 робочих місць.
"Контрафактні товари спричиняють реальні збитки – для споживачів, брендів та нашої економіки. Це останнє дослідження показує цілком реальні збитки з погляду втрачених продажів та робочих місць в ЄС", – заявив виконавчий директор EUIPO Жоау Неграу.
Іграшкова промисловість Німеччини, як повідомляється, входить до найбільш постраждалих секторів у ЄС: на неї припадає третина щорічних втрат продажів (334 мільйони євро) через контрафактну продукцію.
Країною, що найбільше постраждала від підробок у секторі одягу, є Кіпр, а в секторі косметики - Франція.
Швейна промисловість, як повідомляється, втрачає майже 12 мільярдів євро доходу щороку або 5,2% загального обороту.
Європейський косметичний сектор та індустрія іграшок також повідомили про значне зниження продажів через контрафактну фірмову продукцію: втрати обороту становили 3 мільярди євро для косметики (4,8%) та 1 мільярд євро для іграшок (8,7%).
Контрафакт також істотно негативно впливає на ринок праці. Згідно з дослідженням EUIPO, заснованим на даних з 2018 по 2021 рік, 160 000 робочих місць було втрачено у секторі одягу, 32 000 – у секторі косметики та 3600 – у секторі іграшок.
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