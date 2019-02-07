На работника "дочки" НАК "Нафтогаз" напали неизвестные
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На главного метролога дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз Украины" напали трое неизвестных. Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтогаза", передает УНН.
"7 февраля, под утро, в Киевской области трое неизвестных совершили нападение на главного метролога - участника ревизионной комиссии дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз Украины", которая в рамках реформирования организационной системы управления предприятия проводит проверку деятельности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)" , - сообщили в компании.
Как отмечается, в ходе проверок участники комиссии "уже выявили и задокументировали ряд нарушений, которые способствовали коррупционным действиям при продаже газа через сеть АГНКС".
"Сейчас пострадавший госпитализирован. О совершении нападения известность правоохранительные органы", - добавили в ДП.
Напомним, работнику "Киевгаз" прострелили ногу.