На працівника "дочки" НАК "Нафтогаз" напали невідомі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. На головного метролога дочірнього підприємства "Укравтогаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" напали троє невідомих. Про це повідомили у прес-службі "Укравтогазу", передає УНН.

"7 лютого, надранок, у Київській області троє невідомих здійснили напад на головного метролога — учасника ревізійної комісії дочірнього підприємства "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз України", яка в рамках реформування організаційної системи управління підприємства проводить перевірку діяльності автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)", - повідомили у компанії.

Як зазначається, під час перевірок учасники комісії "вже виявили та задокументували ряд порушень, які сприяли корупційним діям під час продажу газу через мережу АГНКС".

"Наразі постраждалого госпіталізовано. Про вчинення нападу повідомлено правоохоронні органи", - додали у ДП.

Нагадаємо, працівнику "Київгазу" прострелили ногу.

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