На должности судей обновленного ВСУ заступили 113 человек

"На протяжении этого года органы судейского самоуправления, Высшая квалификационная комиссия судей, Высший совет правосудия в полном соответствии с предусмотренными Законом правил самостоятельно, но через абсолютно прозрачные процедуры, максимально прозрачным приобщением к отбору общественности, определили сначала 120 победителей конкурса, а затем внесли представление на мое имя о назначении 113 из них судьями нового Верховного суда , - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что до сегодня в Украине не было настоящего независимого суда.