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На посади суддів оновленого ВСУ вступили 113 осіб

На посади суддів оновленого ВСУ вступили 113 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні 113 осіб вступили на посади суддів оновленого Верховного суду України. Відповідний указ Президента України їм було оголошено в Києві за присутністю на церемонії Глави держави, передає кореспондент УНН.

"Впродовж цього року органи суддівського самоврядування, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя в повній відповідності до передбачених Законом правил самостійно, але через абсолютно прозорі процедури з максимально прозорим долученням до відбору громадськості, визначили спочатку 120 переможців конкурсу, а потім внесли подання на моє ім'я щодо призначення 113 з них суддями нового Верховного суду", - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що до сьогодні в Україні не було справжнього незалежного суду.

Українські Національні Новини

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