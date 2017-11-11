На посади суддів оновленого ВСУ вступили 113 осіб

"Впродовж цього року органи суддівського самоврядування, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя в повній відповідності до передбачених Законом правил самостійно, але через абсолютно прозорі процедури з максимально прозорим долученням до відбору громадськості, визначили спочатку 120 переможців конкурсу, а потім внесли подання на моє ім'я щодо призначення 113 з них суддями нового Верховного суду", - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що до сьогодні в Україні не було справжнього незалежного суду.