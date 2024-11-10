На Полтавщине зафиксировали землетрясение
Киев • УНН
В селе Васьки Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 балла по шкале Рихтера на глубине 8 км. Колебания могли почувствовать лишь отдельные люди, которые находились в покое в помещениях.
Вчера, 9-го ноября в селе Васько на Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой в 3 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля, пишет УНН.
9 ноября 2024 года Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера на глубине 8 км вблизи села Васьки, Полтавского района, Полтавской области.
Это землетрясение классифицируется как еле ощутимое: его колебания могут заметить лишь отдельные люди, находящиеся в покое внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Напомним
Вечером 23 октября в 18:08:04 украинские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Черновицкой области, магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, на глубине 3 км.