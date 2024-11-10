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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 107924 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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На Полтавщине зафиксировали землетрясение

На Полтавщине зафиксировали землетрясение

Киев  •  УНН

10:40 • 6970 просмотра

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В селе Васьки Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 балла по шкале Рихтера на глубине 8 км. Колебания могли почувствовать лишь отдельные люди, которые находились в покое в помещениях.

Вчера, 9-го ноября в селе Васько на Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой в 3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля, пишет УНН.

9 ноября 2024 года Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера на глубине 8 км вблизи села Васьки, Полтавского района, Полтавской области. 

Это землетрясение классифицируется как еле ощутимое: его колебания могут заметить лишь отдельные люди, находящиеся в покое внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним 

Вечером 23 октября в 18:08:04 украинские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Черновицкой области, магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, на глубине 3 км.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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