В Полтавской области будут судить начальника хранилища, который нанес 238 тыс. грн убытков воинской части
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Полтавской области направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника хранилища, который нанес ущерб воинской части на сумму 238 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
В 2014 году, указанный старшина безосновательно выдал из подчиненного хранилища 5 тыс. чулок защитных, 240 комплектов маскировочных халатов и 12 комплектов защитных костюмов, водителю грузовика, который не имел никакого отношения к воинской части.
Своими противоправными действиями, военнослужащий нанес материальный ущерб государству на сумму 238 тыс. грн. Во время досудебного следствия, нанесенный ущерб возмещен в полном объеме.
Обвинительный акт направлен в суд по ч. 1 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного служебного лица к службе, причинившее существенный вред).
За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или служебное ограничение на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.