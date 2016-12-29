На Полтавщині судитимуть начальника сховища, який завдав 238 тис. грн збитків військовій частині

ukru
04:30 • 13335 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 51776 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 103458 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 128645 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 134683 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 231405 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170031 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189797 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172889 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165036 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.8 м/с
74 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

28 березня, 20:16 • 20805 перегляди
Розробники гри Machinarium передадуть увесь тижневий прибуток на підтримку України

Розробники гри Machinarium передадуть увесь тижневий прибуток на підтримку України

28 березня, 20:39 • 16907 перегляди
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 17870 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 17123 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 28253 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 231405 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 353835 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 370621 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286723 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359946 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55985 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73068 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84871 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168738 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171313 перегляди
Актуальне
На Полтавщині судитимуть начальника сховища, який завдав 238 тис. грн збитків військовій частині

На Полтавщині судитимуть начальника сховища, який завдав 238 тис. грн збитків військовій частині

Київ • УНН

 • 4831 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Полтавщині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника сховища, який наніс збитків військовій частині на суму 238 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

У 2014 році, вказаний старшина безпідставно видав з підпорядкованого сховища матеріальних цінностей 5000 панчох захисних, 240 комплектів маскувальних халатів та 12 комплектів захисних костюмів, водію вантажівки, який не мав жодного відношення до військової частини.

Своїми протиправними діями, військовослужбовець наніс матеріальних збитків державі на суму 238 тисяч гривень.Під час досудового слідства, завдані збитки відшкодовано у повному обсязі.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 1 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду).

За вчинення такого злочину передбачене покарання у виді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або службовим обмеженням на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,069.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,894.71