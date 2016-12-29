На Полтавщині судитимуть начальника сховища, який завдав 238 тис. грн збитків військовій частині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Полтавщині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника сховища, який наніс збитків військовій частині на суму 238 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
У 2014 році, вказаний старшина безпідставно видав з підпорядкованого сховища матеріальних цінностей 5000 панчох захисних, 240 комплектів маскувальних халатів та 12 комплектів захисних костюмів, водію вантажівки, який не мав жодного відношення до військової частини.
Своїми протиправними діями, військовослужбовець наніс матеріальних збитків державі на суму 238 тисяч гривень.Під час досудового слідства, завдані збитки відшкодовано у повному обсязі.
Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 1 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду).
За вчинення такого злочину передбачене покарання у виді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або службовим обмеженням на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.