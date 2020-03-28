В Полтавской области ограничат работу больницы из-за инфицированной коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Кременчуге Полтавской области лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом в области. Поэтому предполагается закрыть прием в пульмонологическое отделение больницы, ограничить прием в другие отделения в кременчугской больнице, куда женщину раньше доставила "скорая". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.
"Первый случай в области, подтвержденный столичной референс-лабораторией, - у 68-летней женщины из Кременчуга. Она три дня (с 25 марта) находится в отдельном инфекционном боксе "Больницы интенсивного лечения "Кременчугская". Состояние пациентки удовлетворительное, температура в норме. Необходимость кислородной терапии отсутствует", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больная контактировала с дочерью, которая вернулась из Польши. У дочки же был отрицательный экспресс-тест. Сейчас устанавливаются люди, с кем имела контакт женщина, чтобы всем обеспечить самоизоляцию.
"Самый важный очаг - "Кременчугская первая городская больница им. Богаевского", куда 68-летнюю пациентку 19 марта доставила скорая помощь. Необходимые меры изоляции там не применялись, поскольку у женщины не было подозрений на COVID-19. Сейчас предусмотрено закрыть прием в пульмонологическое отделение больницы, ограничить прием в другие отделения, оставить только оказание неотложной помощи с соблюдением мер инфекционного контроля", - добавляется в сообщении.
По состоянию на 27 марта в Полтавской области было 10 подозрений на COVID-19. Получили результаты из Киева по 8 лицам: 1 положительный (Кременчуг), 7 - отрицательные. По 2 случаях результатов еще не было. 1835 полтавчан находятся на самоизоляции после возвращением из-за границы.
Напомним, в Украине на утро 28 марта зафиксировано уже 311 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего зафиксировано восемь летальных случаев.