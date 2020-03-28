В Полтавской области ограничат работу больницы из-за инфицированной коронавирусом

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Кременчуге Полтавской области лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом в области. Поэтому предполагается закрыть прием в пульмонологическое отделение больницы, ограничить прием в другие отделения в кременчугской больнице, куда женщину раньше доставила "скорая". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.