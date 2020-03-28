На Полтавщині обмежать роботу лікарні через інфіковану коронавірусом

КИЇВ. 28 березня. УНН. У Кременчуці на Полтавщині лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в області. Через це передбачається закрити прийом до пульмонологічного відділення лікарні, обмежити прийом до інших відділень у кременчуцькій лікарні, куди жінку раніше доставила "швидка". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.