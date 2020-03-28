На Полтавщині обмежать роботу лікарні через інфіковану коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Кременчуці на Полтавщині лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в області. Через це передбачається закрити прийом до пульмонологічного відділення лікарні, обмежити прийом до інших відділень у кременчуцькій лікарні, куди жінку раніше доставила "швидка". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.
“Перший випадок у області, підтвержений столичною референс-лабораторією, — у 68-річної жінки з Кременчука. Вона три дні (із 25 березня) перебуває в окремому інфекційному боксі “Лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька“. Стан пацієнтки задовільний, температура в нормі. Необхідність кисневої терапії відсутня”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що хвора контактувала з дочкою, яка повернулася з Польщі. У доньки ж негативний експрес-тест. Зараз встановлюються люди, з ким мала контакт жінка, щоб усім забезпечити самоізоляцію.
“Найважливіший осередок — "Кременчуцька перша міська лікарня ім. Богаєвського“, куди 68-річну пацієнтку 19 березня доставила швидка допомога. Необхідні заходи ізоляції там не застосовувалися, бо у жінки не було підозр на COVID-19. Нині передбачено закрити прийом до пульмонологічного відділення лікарні, обмежити прийом до інших відділень, залишити тільки надання невідкладної допомоги з дотриманням заходів інфекційного контролю”, — додається у повідомленні.
Станом на 27 березня на Полтавщині було 10 підозр на COVID-19. Отримали результати з Києва по 8 особам: 1 позитивний (Кременчук), 7 — негативні. По 2 випадках результатів ще не було. 1835 полтавців перебувають на самоізоляції після поверненням із-за кордону.
Нагадаємо, в Україні на ранок 28 березня зафіксовано уже 311 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, усього зафіксовано вісім летальних випадків.