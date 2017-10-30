В Полтавской области разоблачили полицейских, входивших в сети сбыта оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Сеть нелегального сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов блокировали в Полтавской области сотрудники СБУ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Правоохранители установили, что трое жителей Полтавской области через посредников организовали торговлю оружием в регионе. В состав группировки входили бывший и действующий сотрудники полиции, а также ранее судимый за тяжкие преступления. Продажа "товара" происходила во время личных встреч с клиентами.
Оперативники спецслужбы задокументировали четыре попытки сбыта оружия. Во время последней реализации: двух пистолетов "ТТ" и 750 патронов, одного из "дельцов" - работника полиции - задержали сотрудники СБУ.
При проведении двенадцати обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли пистолеты "Наган", "ТТ", "ПМ", два пистолета неустановленного образца, автомат Калашникова, более тысячи патронов различного калибра. Кроме этого обнаружено большое количество запчастей к огнестрельному оружию, глушителей и около одного килограмма марихуаны.
Трое членов группировки задержаны и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки и установления происхождения оружия.
Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировали сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия в Одессе.