В Полтавской области разоблачили полицейских, входивших в сети сбыта оружия

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26282 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90477 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146301 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112820 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114158 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111063 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103193 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103284 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Полтавской области разоблачили полицейских, входивших в сети сбыта оружия

В Полтавской области разоблачили полицейских, входивших в сети сбыта оружия

Киев  •  УНН

 • 10352 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Сеть нелегального сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов блокировали в Полтавской области сотрудники СБУ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

Правоохранители установили, что трое жителей Полтавской области через посредников организовали торговлю оружием в регионе. В состав группировки входили бывший и действующий сотрудники полиции, а также ранее судимый за тяжкие преступления. Продажа "товара" происходила во время личных встреч с клиентами.

Оперативники спецслужбы задокументировали четыре попытки сбыта оружия. Во время последней реализации: двух пистолетов "ТТ" и 750 патронов, одного из "дельцов" - работника полиции - задержали сотрудники СБУ.

При проведении двенадцати обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли пистолеты "Наган", "ТТ", "ПМ", два пистолета неустановленного образца, автомат Калашникова, более тысячи патронов различного калибра. Кроме этого обнаружено большое количество запчастей к огнестрельному оружию, глушителей и около одного килограмма марихуаны.

Трое членов группировки задержаны и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки и установления происхождения оружия.

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировали сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия в Одессе.

 

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