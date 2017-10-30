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На Полтавщині викрили поліцейських, які входили до мережі збуту зброї

На Полтавщині викрили поліцейських, які входили до мережі збуту зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Мережу нелегального збуту вогнепальної зброї та боєприпасів блокували на Полтавщині співробітники СБУ. Про це повідомляє пресс-центр СБУ, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що троє мешканців Полтавської області через посередників організували торгівлю зброєю в регіоні. До складу угруповання входили колишній та діючий співробітники поліції, а також раніше засуджений за тяжкі злочини. Продаж "товару" відбувався під час особистих зустрічей з клієнтами.

Оперативники спецслужби задокументували чотири спроби збуту зброї. Під час останньої реалізації: двох пістолетів "ТТ" та 750 патронів, одного з "ділків" ‒ працівника поліції ‒ було затримано співробітниками СБУ.

При проведенні дванадцяти обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів справи правоохоронці вилучили: пістолети "Наган", "ТТ", "ПМ", два пістолети невстановленого зразка, автомат Калашникова, понад тисячу патронів різного калібру. Крім цього виявлено велику кількість запчастин до вогнепальної зброї, глушників та близько одного кілограма марихуани.

Трьох членів угруповання затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання та встановлення походження зброї.

Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою ліквідували мережу збуту контрабандної вогнепальної зброї в Одесі.

 

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