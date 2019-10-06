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В Полтавской области два человека погибли в результате повторного наезда

Киев • УНН

 • 13905 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В полтавской области два человека, мужчина и женщина, скончались в ДТП от полученных травм после повторного наезда. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области, передает УНН.

В Полтавской области два человека погибли в результате повторного наезда

Так, сообщается, что в Кременчуге, 5 октября около 19 часов 22-летний водитель автомобиля Audi 80 совершил наезд на мужчину 1963 года, после чего автомобиль Chery Amulet под управлением водителя 1985 года рождения повторно совершил наезд на потерпевшего. В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний мужчина от полученных травм скончался в реанимационном отделении городской больницы.

Другое подобное происшествие случилось в Миргороде 5 октября около 19:30. Предварительно известно, что 30-летний водитель автомобиля ВАЗ двигаясь в направлении центра города совершил наезд на женщину-пешехода, после чего водитель автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении, повторно совершил наезд на тело потерпевшей в ДТП. От полученных травм 52-летняя женщина-пешеход погибла.

По двум фактам сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНН, накануне на Закарпатье 18-летний водитель мотоцикла насмерть сбил пешехода.

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