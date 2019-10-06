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На Полтавщині двоє людей загинули внаслідок повторного наїзду

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У полтавській області двоє людей, чоловік та жінка, померли у ДТП від отриманих травм після повторного наїзду. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, передає УНН.

На Полтавщині двоє людей загинули внаслідок повторного наїзду

Так, повідомляється, що у Кременчуці, 5 жовтня близько 19 години 22-річний водій автомобіля Audi 80 здійснив наїзд на чоловіка 1963 року народження, після чого автомобіль Chery Amulet під керуванням водія 1985 року народження повторно здійснив наїзд на потерпілого. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 56-річний чоловік від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні міської лікарні.

Інша подібна подія трапилася у Миргороді 5 жовтня близько 19:30. Попередньо відомо, що 30-річний водій автомобіля ВАЗ рухаючись в напрямку центру міста здійснив наїзд на жінку-пішохода, після чого водій автомобіля Daewoo Lanos, який рухався у зустрічному напрямку, повторно здійснив наїзд на тіло потерпілої від ДТП. Від отриманих травм 52-річна жінка-пішохід загинула.

За двома фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомляв УНН, напередодні на Закарпатті 18-річний водій мотоцикла насмерть збив пішохода.

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