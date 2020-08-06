В Полтавской области 13-летняя девочка отравилась лекарствами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В больницу Полтавы из-за отравления лекарственным препаратом госпитализировали 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области, передает УНН.
"В полицию Полтавской области 5 августа поступила информация, что в отделение детской городской больницы Полтавы госпитализирована 13-летняя жительница Полтавского района. По предварительным данным полиции, девочка отравилась лекарственным препаратом. Девочке оказана необходимая медицинская помощь - угрозы ее жизни нет", - говорится в сообщении.
Детали отравления несовершеннолетней в полиции не сообщают. Отмечается, что после инцидента над семьей будут осуществлять патронаж ювенальные полицейские и психологи.
Как сообщал УНН, в Одесской области в результате отравления суррогатным алкоголем в больнице умерла 17-летняя девушка.