В Полтавской области 13-летняя девочка отравилась лекарствами

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75693 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100629 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124746 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106240 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126120 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100932 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101806 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103817 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

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В Полтавской области 13-летняя девочка отравилась лекарствами

В Полтавской области 13-летняя девочка отравилась лекарствами

Киев  •  УНН

 • 11800 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В больницу Полтавы из-за отравления лекарственным препаратом госпитализировали 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области, передает УНН.

"В полицию Полтавской области 5 августа поступила информация, что в отделение детской городской больницы Полтавы госпитализирована 13-летняя жительница Полтавского района. По предварительным данным полиции, девочка отравилась лекарственным препаратом. Девочке оказана необходимая медицинская помощь - угрозы ее жизни нет", - говорится в сообщении.

Детали отравления несовершеннолетней в полиции не сообщают. Отмечается, что после инцидента над семьей будут осуществлять патронаж ювенальные полицейские и психологи.

Как сообщал УНН, в Одесской области в результате отравления суррогатным алкоголем в больнице умерла 17-летняя девушка.

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