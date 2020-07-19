На Одещині померла 17-річна дівчина через отруєння сурогатним алкоголем

За попередніми даними, 16 липня дівчині стало погано і о другій годині ночі вона викликала швидку допомогу, яка доставила її у реанімаційне відділення районної лікарні. За кілька годин, незважаючи на усі зусилля лікарів, неповнолітня померла.

"Згідно лікарського свідоцтва, смерть настала від отруєння сурогатом алкоголю. За фактом смерті дівчини розпочато провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою "природня смерть") Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

В рамках провадження призначено судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину смерті померлої.

Слідство триває.

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