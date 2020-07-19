В Одесской области умерла 17-летняя девушка из-за отравления суррогатным алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Одесской области в результате отравления суррогатным алкоголем в больнице умерла 17-летняя девушка, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
По предварительным данным, 16 июля девушке стало плохо и в два часа ночи она вызвала скорую помощь, которая доставила ее в реанимационное отделение районной больницы. За несколько часов, несмотря на все усилия врачей, несовершеннолетняя умерла.
"Согласно врачебному свидетельству, смерть наступила от отравления суррогатом алкоголя. По факту смерти девушки начато производство по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
В рамках производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти умершей.
Следствие продолжается.
Напомним, вспышку сальмонеллеза зафиксировали в Кропивницком.