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Спалах сальмонельозу зафіксували у Кропивницькому

Спалах сальмонельозу зафіксували у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 липня. УНН. Після святкування весілля в одному із кафе в Кропивницькому захворіло 6 людей. Збудником, який викликав гостре харчове отруєння є сальмонела (Salmonella). Про це УНН поінформували в прес-службі Кіровоградського обласного лаборатного центру.

“Станом на 17.07.2020 року лабораторно підтверджено діагноз „Сальмонельоз“ у 6-ти хворих, а також виділено аналогічний збудник у 3-х співробітників кафе, де проводився весільний банкет”, — зазначили в прес-службі.

За результатами досліджень готових страв, які залишились після святкування весілля, в 2-х зразках (рулет печінковий та рулет м’ясний з куркою і чорносливом) виділено збудник Salmonella.

“Тож, можна зробити попередній висновок, що інфікування гостей відбулося харчовим шляхом безпосередньо в кафе, а обставинами, які сприяли виникненню спалаху є виявлені порушення санітарно-гігієнічного режиму, недотримання поточності технологічного процесу приготування страв та порушення періодичності проходження медичного огляду працівниками кафе”, — повідомляють в лабцентрі.

Протиепідемічні заходи у вогнищах інфекції та лабораторні дослідження тривають.

Як повідомляв УНН, у Кропивницькому розслідують спалах гострої кишкової інфекції після святкування весілля.

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