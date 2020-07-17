Вспышку сальмонеллеза зафиксировали в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 июля. УНН. После празднования свадьбы в одном из кафе в Кропивницком заболело 6 человек. Возбудителем, который вызвал острое пищевое отравление, является сальмонелла (Salmonella). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградского областного лаборатного центра.
"По состоянию на 17.07.2020 года лабораторно подтвержден диагноз "Сальмонеллез" у 6-ти больных, а также выделено аналогичный возбудитель у 3-х сотрудников кафе, где проводился свадебный банкет", - отметили в пресс-службе.
По результатам исследований готовых блюд, которые остались после празднования свадьбы, в 2-х образцах (рулет печеночный и рулет мясной с курицей и черносливом) выделен возбудитель Salmonella.
"Поэтому, можно сделать предварительный вывод, что инфицирование гостей состоялось пищевым путем непосредственно в кафе, а обстоятельствами, которые способствовали возникновению вспышки выявленные нарушения санитарно-гигиенического режима, является несоблюдение поточности технологического процесса приготовления блюд и нарушение периодичности прохождения медицинского осмотра работниками кафе", - сообщают в лабцентре.
Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции и лабораторные исследования продолжаются.
Как сообщал УНН, в Кропивницком расследуют вспышку острой кишечной инфекции после празднования свадьбы.