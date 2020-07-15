П’ятеро людей отруїлися в кафе на святкуванні весілля у Кропивницькому

“Оперативна інформація про 5 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію надійшла до Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 13 липня. П’ятеро постраждалих, серед яких двоє дітей віком до 17 років, напередодні перебували на святкуванні весілля в кафе в Кропивницькому. З попередніми діагнозами харчова токсикоінфекція (3 особи) та гастроентероколіт (2 особи) потерпілих госпіталізували до Центральної міської лікарні”, — зазначили в прес-службі.

Фахівці Держпродспоживслужби розпочали епідеміологічне розслідування та позапланове інспектування закладу громадського харчування. Під час обстеження в кафе виявили порушення в сферах санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів, а також недотримання протиепідемічних заходів. Зокрема, цехи утримують в незадовільному санітарному стані, подачу страв здійснюєть в багаторазовому посуді за відсутності умов для його миття при високих температурах у посудомийній машині, для миття посуду використовується побутовий засіб замість професійного миючого засобу для закладів громадського харчування тощо. У закладі на святкуванні дозволяється споживання їжі, приготованої в домашніх умовах (торт), що могло стати причиною виникнення захворювання серед гостей кафе.

Всього на святкуванні весілля перебувало близько 30 осіб, що є порушенням протиепідемічних вимог, адже на період карантину під час проведення бенкетів дозволяється участь не більше 10 осіб.

Для проведення лабораторних досліджень під час розслідування спалаху фахівці відібрали 4 проби питної води на мікробіологічні показники та 4 проби на санітарно-хімічні показники, 3 проби готових страв, 3 проби харчових продуктів, 20 змивів на наявність патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів. Дослідження тривають.

За результатами інспектування кафе склали протокол про адміністративне правопорушення у сфері санітарного законодавства та протокол про порушення протиепідемічних заходів у період карантину, також готується припис та розглядається питання щодо тимчасового призупинення роботи закладу. Матеріали справи передадуть до правоохоронних органів.

Нагадаємо, на базі відпочинку у курортній Кирилівці зафіксували масове отруєння серед відпочивальників - серед тих, хто отруївся, - 9 дітей.